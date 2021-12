Uesb divulga resultado do Vestibular 2014; confira

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), divulgou nesta segunda-feira, 6, o resultado do Vestibular 2014, que abriu vagas para 47 cursos de graduação distribuídos pelos campi de Jequié, Itapetinga e Vitória da Conquista. Ao todo, 1215 estudantes foram selecionados (750 para o primeiro semestre de 2014 e 465 vagas para o segundo semestre).

Confira a lista de aprovados.

A relação de convocados para a segunda fase dos cursos de Teatro e Dança está disponível aqui.

A instituição informou que, em breve, divulgará edital com todas as informações referentes à matrícula. As provas foram realizadas nos dias 8, 9 e 10 de dezembro.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Comissão Permanente do Vestibular (Copeve) pelo número (77) 3424-8757, em Vitória da Conquista; (77) 3261-8604, em Itapetinga; e (73) 3526-9665, em Jequié; ou ainda pelo e-mail vestibular@uesb.edu.br.

