Uefs registra abstenção de 0,86% no 2º dia do vestibular

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) registrou abstenção de 0,86%, o que corresponde a 124 candidatos do total de 14.475 inscritos, nesta segunda-feira, 28, no segundo dia de realização do vestibular 2013.1. Somando com o número de candidatos que faltaram no domingo, 27, a abstenção nos dois dias de prova chegou a 30,7%, o que significa 4.444 ausências.

Os gabaritos deste segundo dia de provas já estão disponíveis da Uefs. Nesta segunda-feira, os candidatos foram submetidos às provas de Matemática, História e Geografia. O vestibular da Uefs será encerrado nesta terça-feira, 29, com as provas de Física, Química e Biologia.

Para o pró-reitor de Ensino de Graduação, Rubens Alves Pereira, a significativa diferença entre as abstenções de domingo e desta segunda-feira confirma o indicativo de que o número de faltas no primeiro dia se dá em função da Uefs ser a última das quatro universidades estaduais da Bahia a aplicar as provas do processo seletivo de início de ano.

Ainda conforme Rubens Pereira, muitos candidatos faltaram porque já conheciam o resultado do Sisu e se matricularam em outras instituições. Outros disputam a seleção da Ufba, que já divulgou o resultado da primeira fase e realizou a segunda fase da seleção. Por conta disso, o pró-reitor adiantou que a Uefs poderá aplicar as provas do vestibular 2014.1 em dezembro de 2013.

Penalidades- Neste segundo dia, alguns candidatos foram surpreendidos com aparelhos eletrônicos, em especial telefones celulares, e foram excluídos do processo seletivo. Nos dois dias de provas, segundo dados da coordenação do vestibular, nove estudantes foram flagrados com aparelhos eletrônicos.

