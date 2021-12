Uefs prorroga prazo de inscrições para vestibular 2013.1

Foi prorrogado até quinta-feira, 18, às 18h, o prazo de inscrições para o vestibular 2013.1 da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). São oferecidas mais de mil vagas distribuídas em 28 cursos, inclusive para os que realizam processo seletivo uma vez ao ano, como Medicina, Farmácia e Licenciatura em Música.

As inscrições devem ser feitas pelo site da universidade www.uefs.br, na área Serviços, opção ProSel/Vestibular. O candidato deve preencher o requerimento de inscrição com nome, RG e CPF, imprimir o comprovante e o boleto bancário. O edital está disponível no mesmo endereço.



Foram disponibilizadas 2,5 mil isenções da taxa para estudantes da rede pública e outras para servidores das universidades estaduais da Bahia (Uefs, Uneb, Uesb e Uesc) e seus dependentes. Mais informações na Coordenação de Seleção e Admissão da Uefs, pelo telefone (75) 3161-8030.

adblock ativo