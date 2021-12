Uefs divulga resultado do vestibular

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) divulgou, nesta segunda-feira, 16, o resultado do vestibular 2014.1, que teve as provas aplicadas de 1º a 3 de dezembro de 2013. A lista dos candidatos convocados em primeira chamada, o escalonamento e a relação dos documentos necessários para a matrícula estão publicados no portal da Uefs, nas seções Notícias e ProSel.

A matrícula será realizada no período de 8 a 15 de janeiro de 2014, em horários pré-determinados, por curso. O resultado também está afixado em murais localizados no hall do prédio da Administração Central, no campus universitário. Para o curso de Licenciatura em Música, foi liberada a lista de habilitados para a segunda fase, que será realizada em data a ser divulgada pela universidade.

Esta ano, a Uefs ofereceu 950 vagas distribuídas em 28 cursos, inclusive Medicina, Farmácia e Licenciatura em Música, que realizam o processo seletivo apenas uma vez ao ano. Mas, conforme a instituição, o número de vagas foi elevado em 24, com a aprovação de 12 indígenas e 12 quilombolas dentro da política de ações afirmativas da Uefs, que reserva duas vagas a mais, por curso, para estes grupos.

As ações afirmativas da Uefs preveem, também, a oferta de 50% das vagas para alunos que tenham cursado, na rede pública, todo o ensino médio e pelo menos dois anos, da 5ª a 8ª série (6º ao 9º ano). Destas vagas, 80% são destinadas aos candidatos que se declaram afrodescentes no momento da inscrição.

