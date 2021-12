Uefs divulga resultado do vestibular

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) divulgou na tarde desta terça-feira, 30, o resultado do vestibular 2013.2. De acordo com a Uefs, a matrícula da primeira chamada será realizada de 1º a 9 de agosto. Confira aqui a lista de aprovados. <ARQUIVO ID=1343531/>

Os documentos exigidos pela universidade devem ser entregues no auditório do módulo 4, campus universitário. Mais informações sobre documentação e escalonamento de matrícula podem ser conferidos no site da instituição.

O resultado, que estava previsto para segunda, 29, foi adiado em função da alteração do gabarito da prova de Química, que teve anulada a questão de número 32. Os gabaritos definitivos também estão disponíveis no site. A Uefs inscreveu 9.525 candidatos que disputam 870 em 25 cursos.

