Uefs divulga resultado do vestibular

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) divulgou o resultado do vestibular 2011.2 na tarde desta quarta-feira, 20. De acordo com a assessoria de imprensa da instituição, a relação com os nomes dos aprovados está publicado no site da universidade (www.uefs.br) e afixado no prédio da Reitoria.

Os selecionados devem se matricular entre 22 de agosto e 2 de setembro, sendo que cada curso tem seu dia específico de cadastro. Foram oferecidas 815 vagas em 23 cursos, além de 46 oportunidades especiais para membros de comunidades quilombolas e indígenas.

