Uefs divulga resultado da isenção da taxa do vestibular

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) divulgou, nesta sexta-feira, 7, o resultado parcial do processo de isenção da taxa de inscrição no vestibular 2014.2.

Para ter acesso a relação dos candidatos selecionados, clique aqui.

Os relacionados devem entregar os documentos exigidos em edital [confira abaixo] de segunda-feira, 10, até té sexta-feira, 14, das 8 às 17h, no hall do Prédio da Reitoria, no campus universitário.

A Uefs disponibilizou 3 mil vagas para isenção destinadas a candidatos que tenham cursado o ensino médio ou equivalente na rede pública de ensino, que não tenham diploma de nível superior e não estejam matriculado em qualquer instituição de ensino superior.

