Uefs divulga lista de aprovados em 3ª chamada do vestibular

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) divulgou, nesta quinta-feira, 30, a lista dos convocados na terceira chamada do vestibular 2014.1.

>>Confira a relação dos aprovados

A matrícula será realizada nesta segunda-feira, 3, no auditório do Módulo 4, no campus universitário, das 9 às 11h30.

O formulário de matrícula e a lista de documentos necessários estão disponíveis na seção Prosel do portal da Uefs.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (75) 3161-8224.

