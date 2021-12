Uefs divulga gabarito do terceiro dia do vestibular

Os gabaritos das provas do terceiro e último dia do vestibular da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) já podem ser consultados no site da instituição - www.uefs.br/portal. Nesta terça-feira, 29, os candidatos foram submetidos às provas de Química, Física e Biologia. A Ufes informou que irá publicar o resultado do vestibular 2013.1 (ProSel) até o dia 8 de fevereiro.

De acordo com a Uefs, a abstenção no último dia de provas foi de 0,55%, o equivalente a 80 candidatos. Nos três dias, a abstenção foi de 31, 25%, o que corresponde a 4.524 faltosos do total de 14.475 inscritos. As provas foram aplicadas no campus da Uefs e em mais 19 estabelecimentos de ensino de Feira de Santana.

Durante o vestibular, peritos do Instituto de Identificação Pedro Mello averiguaram documentos de identidade e colheram impressões digitais de candidatos. A Uefs informou que não foi constatada nenhuma tentativa de fraude durante os três dias de realização de provas.

