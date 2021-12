Uefs adia divulgação do resultado do vestibular

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) adiou a divulgação do resultado do vestibular 2013.2, prevista para esta segunda-feira, 29, em função da alteração do gabarito da prova de Química, que teve anulada a questão de número 32.

A Uefs informa que a lista de aprovados no processo seletivo sairá ainda esta semana. Os gabaritos definitivos estão disponíveis no site da instituição. As provas do vestibular foram aplicadas de 14 a 16 de julho.

A Uefs inscreveu 9.525 candidatos que disputam 870 em 25 cursos. Com 43,45 candidatos por vaga, direito é o curso mais concorrido. Neste processo seletivo não há oferta de vagas para medicina, farmácia e licenciatura em música, cursos em que vestibular é realizado uma vez ao ano, no primeiro semestre.

