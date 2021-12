UEFS abre inscrições para Vestibular 2014.1

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) abriu inscrições para o Vestibular 2014.1. São 1.006 vagas distribuídas em 28 cursos. As inscrições vão até o dia 11 de outubro.

Os interessados poderão acessar o site da UEFS, preencher o formulário de inscrição e imprimir o boleto bancário, que deve ser pago até 14 de outubro de 2014. O processo seletivo será de 1º a 3 de dezembro de 2013.

Para este vestibular, a UEFS ofereceu 3 mil isenções da taxa de inscrição, destinadas a estudantes egressos da rede pública e servidores da universidades estaduais da Bahia (Uefs, Uneb, Uesb e Uesc) e seus dependentes.

Esse candidatos também deverão realizar a inscrição pela internet, até 10 de outubro. E, após imprimir o comprovante de inscrição, deverá anexar e encaminhar os documentos exigidos no Edital da isenção, até 11 de outubro, à Coordenação de Seleção e Admissão da UEFS, localizada na Avenida Transnordestina, s/n - bairro Novo Horizonte, CEP 44036-900, Feira de Santana - BA. Caso a documentação seja enviada via Correios, será considerada a data de postagem.

Cotas

A UEFS mantem reserva de 50% das vagas para candidatos que cursaram, em escolas públicas, os três anos do Ensino Médio e pelo menos dois do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º (ou, no antigo sistema, da 5ª a 8ª série). Duas vagas a mais, por curso, também são reservadas para membros de comprovada residência em comunidades indígenas ou quilombolas.

