Ucsal encerra inscrições de Vestibular pelo Enem no domingo

Seguem até domingo, 18, as inscrições para o processo seletivo 2014.2 da Universidade Católica do Salvador (Ucsal) para quem deseja concorrer pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Já os demais interessados têm até 27 de maio para se inscrever no vestibular.

As inscrições devem ser realizadas no site da Ucsal e a taxa é de R$ 25. São oferecidos 15 cursos de bacharelado, quatro de licenciatura e dois de graduação tecnológica.

A prova acontece no dia 1º de junho, às 9h, em Salvador. Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas pelos telefones (71) 3324-7606/7522. O edital completo e manual do candidato também estão disponíveis no site da instituição.

