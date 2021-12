Ucsal abre inscrições para vestibular 2013.2

A Universidade Católica do Salvador (Ucsal) está com inscrições abertas para o processo seletivo do segundo semestre de 2013. Os candidatos podem se inscrever até o dia 7 de junho para os cursos de graduação e tecnológicos através do portal da instituição. As provas serão realizadas no dia 8 de junho.

São oferecidas mais de 3500 vagas para cursos de licenciatura e bacharelado e 720 para graduação tecnológica (com duração de dois anos). Cerca de 40% dos novos alunos serão admitidos através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerando os candidatos que tenham obtido o mínimo de 10% de aproveitamento na prova de redação do exame em 2010, 2011 e 2012.

A Universidade investe no fomento à pesquisa com 41 grupos cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq) em diversas áreas do conhecimento, mantendo intercâmbio com várias universidade da Europa.

