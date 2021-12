Trabalhos de universitários baianos são expostos na Bienal Brasileira de Design

Dois projetos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e três da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) foram selecionados para participar da mostra Novíssimos do Design da Universidade Brasileira, que reúne trabalhos acadêmicos indicados por professores e profissionais do design de reconhecimento nacional. A mostra faz parte da III Bienal Brasileira de Design, que começou no dia 14 de setembro e vai até 31 de outubro em Curitiba, no Paraná.

Os trabalhos da Uneb foram "Alicate Bicuda", de Cícero Neves Villas-Boas; "Bolsa de Praia Confeccionada com Sacolas", de Ana Kelly Araújo dos Reis, Vicente Santana de Jesus Neto e Gilson R. Cotrim, e o "Sanitário Ecológico Universal", de Natália Gomes e Raoni de Araújo Taparelli. Da Ufba, foram selecionados o "Desembaralho da Tipografia Brasileira", de Edileno Santana Capistrano Filho, e a "Bibliocicleta", de Augusto Gabriel de Jesus Leal.

Uneb - O Alicate Bicuda foi projetado em alumínio, com um fio de aço tensionado para realizar o ato da descamação e extração de barbatanas de peixes, substituindo a antiga tábua de pregos e lâminas cortantes. O utensílio facilita a atividade dos pescadores no tratamento do pescado, tornando o trabalho mais higiênico e seguro. As informações sobre os trabalhos dos estudantes da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) são do portal da instituição.

A Bolsa de Praia foi feita a partir de sacolas plásticas, minimizando o impacto ambiental causado pelo material não degradável, que na maioria das vezes não é reutilizado. A produção da sacola é feita cortando o plástico em tiras e transformando-o em novelos. Em cada bolsa, pode-se usar até 150 sacolas.

Já o Sanitário Ecológico Universal (SEU) conta com um design flexível para atender às necessidades dos cadeirantes. O SEU permite o uso frontal sem a necessidade de manobras com a cadeira de rodas ou o deslocamento da pessoa para o assento sanitário. O sanitário é feito de polietileno e possui proteção aos raios ultravioleta, além de cobertura com sistema especial de ventilação.

Ufba - O Desembaralho da Tipografia Brasileira foi desenvolvido por Edileno Capistrano como trabalho final da graduação. O trabalho é um jogo de cartas experimental, com composições de 40 tipografias brasileiras. O objetivo do projeto foi o de oportunizar a disseminação dos tipos nacionais junto ao público em geral, já que eles são pouco conhecidos pelo grande público. Capistrano coletou diferentes famílias tipográficas e as organizou na forma de um jogo de cartas.

Na avaliação formal do professor Paulo Fernando Souza, orientador do projeto, sua originalidade se destaca na medida em que há, no país, uma limitada produção de literatura técnica sobre a tipografia. "O resultado do projeto é um conjunto de cartas que resgata e amplia a divulgação dos tipos nacionais para públicos diversos com uma estética contemporânea a diferenciada", avaliou.

Edileno Capistrano, autor de "Desembaralho da Tipografia Brasileira", foi prestigiar seu trabalho na mostra logo na primeira semana. "Para mim foi uma coisa maravilhosa, porque estou recém-formado, foi uma supresa, e o reconhecimento pelo meu trabalho veio um ano após minha formatura, que foi em 2009.2", afirmou. "É um evento que leva nosso nome pro Brasil inteiro, além de ser muito importante para os profissionais da área", pondera.

Também na linha da difusão do conhecimento, o projeto da Bibliocicleta, de Augusto Gabriel Leal se baseia na busca de uma alternativa para romper barreiras sociais que afastam as pessoas do livro e da leitura, e colaborar com sua socialização de uma forma lúdica. O objetivo é ampliar o acesso ao livro e fomentar práticas de leitura, intervindo em comunidades afastadas das bibliotecas.

Outro diferencial da Bibliociteca é seu material: 90% do que foi utilizado na construção do projeto foi reaproveitado. Foi escolhido o PVC para a construção da estrutura básica da bibliocicleta, por ser leve, sólido, resistente, de baixo custo, entre outras qualidades.

A curadoria da mostra Novíssimos do Design da Universidade Brasileira é do mestre em design industrial, criítico de design, museógrafo e professor Ivens Fontoura.

| Serviço |

O quê: III Bienal Brasileira de Design - Mostra Novíssimos do Design da Universidade Brasileira

Quando: De 14 de setembro a 31 de outubro

Onde: Curitiba, no Paraná

| Saiba mais |

Acesse o site da Bienal Brasileira e confira os trabalhos apresentados nas mostras, inclusive na Mostra Novíssimos

adblock ativo