Termina prazo para adesão à lista de espera do Sisu

Esta sexta-feira, 7, é o último dia para a inscrição na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no site do programa. Pode aderir à lista o candidato que não tenha sido selecionado em nenhuma das chamadas do Sisu ou o que foi selecionado apenas para a segunda opção de curso. As instituições de ensino vão convocar os candidatos da lista de espera a partir do próximo dia 11 de fevereiro.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site e, em seu boletim, clicar no botão correspondente à confirmação de interesse em participar da lista de espera. Ao finalizar, o sistema emitirá uma mensagem de confirmação.

A adesão à lista de espera pode ser feita somente na primeira opção de vaga, que foi marcada no momento da inscrição no Sisu. Os estudantes que foram selecionados para a segunda opção podem participar da lista de espera mesmo que já tenham feito matrícula.

Na primeira edição de 2014, o Sisu registrou cerca de 2,5 milhões de inscritos. Foram ofertadas 171.401 vagas em 4.723 cursos de 115 instituições públicas de educação superior. O sistema seleciona os estudantes de acordo com a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

