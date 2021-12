Sua profissão: saiba mais sobre o curso de Biomedicina

Incerteza é um sentimento comum nos vestibulandos quando se trata da escolha da futura profissão. Com o objetivo de auxiliar os estudantes nesse momento decisivo, o A TARDE On Line lança uma série de reportagens sobre carreiras e cursos de graduação ainda pouco conhecidos. "Sua Profissão" estreia abordando a Biomedicina, seus campos de atuação e as relações com os demais profissionais da área de saúde, em meio ao crescimento do mercado de trabalho na Bahia.

Análises Clínicas, Hematologia, Imagenologia (Bioimagem), Genética, Reprodução Humana e Saúde Pública são alguns dos 33 campos de atuação regulamentados pelo Conselho Federal de Biomedicina (CFBM). Para quem não está familiarizado com as nomenclaturas da área de saúde, o biomédico atua, na prática, na realização de estudos e pesquisas de fluidos, células e tecidos humanos, assim como análises ambientais, com o objetivo principal de investigar as doenças, suas causas e mecanismos.

A proximidade com outras carreiras, como Medicina e Biologia, pode confundir, mas o coordenador do curso de Biomedicina da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (Bahiana), professor Geraldo Ferraro, esclarece. “Enquanto o médico trabalha as suas habilidades e competências para realizar o diagnóstico clínico, o biomédico atua na realização do diagnóstico laboratorial. É claro que eventualmente temos uma interface”, explica.

De fato, segundo a regulamentação do CFBM, algumas atividades competem às duas áreas. No entanto, a realização de consulta, diagnóstico e prescrição de tratamento ou medicamento são exclusivas para os profissionais de Medicina, enquanto análises ambientais, como da água, e microbiologia de alimentos, por exemplo, são exclusivas da Biomedicina.

“O biomédico deverá trabalhar de forma multidisciplinar, em contato com diversos outros profissionais da área de saúde", destaca Edson Oliveira, professor especialista na área de bioimagem, na qual é possível atuar no operacional de procedimentos como ressonância magnética, tomografia, radiologia e medicina nuclear.

Especialização – Para Oliveira, a evolução tecnológica dos equipamentos, protocolos e metodologias de imagem têm exigido cada vez mais especialização. "Os métodos de diagnóstico laboratorial evoluíram muito e se tornaram um suporte imprescindível para os médicos. Praticamente não se dá mais um diagnóstico de determinadas doenças sem o suporte de exames como a ressonância magnética e sem os conhecimentos específicos do biomédico", opina.

Cerca de 90% dos profissionais atuam com análises clínicas, em atividades laboratoriais como manipulação de amostras biológicas e processamento de sangue, por exemplo. "Aqueles com perfil empreendedor podem inclusive assumir a chefia de um laboratório ou de um banco de sangue", exemplifica Ferraro. O coordenador afirma ainda que o setor de vigilância sanitária tem também recrutado muitos biomédicos para trabalhar na formulação de programas de saúde e ações preventivas de saúde coletiva.

Outros campos promissores estão relacionados às pesquisas de genética e terapia celular, com destaque aos procedimentos de reprodução assistida e fertilização in vitro. "Desde a sua regulamentação na década de 70, a graduação em Biomedicina tem essa concepção de vanguarda, buscando tratamento e cura para doenças tidas como incuráveis ou de difícil controle", comenta o professor Geraldo Ferraro.

Curso – Inicialmente, o curso de Biomedicina era parte da graduação em Ciências Biológicas (Modalidade Médica), sendo regulamentado como graduação em 1979, através da Lei Federal nº 6.684. Apesar do tempo, muitos estudantes ainda desconhecem a profissão. "Tinha interesse em trabalhar nessa área de pesquisas laboratoriais, mas não sabia exatamente como. Foi quando assisti a uma palestra no meu colégio sobre o curso", conta Yasmin Chung, estudante do 5º semestre da graduação da Bahiana.

A jovem conseguiu o primeiro estágio quando cursava o 3º semestre no Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Atualmente, presta seus serviços na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com pesquisas em genética. "Muitas pessoas falam que biomédico não tem campo aqui na Bahia, mas acho que quem corre atrás de verdade, consegue", alfineta.

No entanto, para realizar o sonho de se especializar no campo de reprodução assistida, Yasmin terá que buscar cursos em São Paulo ou no Sul do País. "Quero batalhar e estudar muito, quem sabe ir até para a Espanha", planeja.

Decisão – Apesar da decisão de Yasmin ter sido certeira, poucos estudantes têm a Biomedicina como primeira opção no vestibular. "Como a grande maioria, queria mesmo fazer Medicina, mas já tinha sido reprovado e estava fazendo cursinho pelo segundo ano seguido. Estava cansado e desmotivado quando resolvi tentar Biomedicina no meio do ano e passei", revela Renato Lima, também estudante da Bahiana.

Na reta final para a formatura, acumula a experiência de dois estágios e se empolga com as possibilidades no mercado de trabalho da bioimagem. “A área cresceu absurdamente nos últimos anos e a tendência é que seja dominada pelos biomédicos. Já estou até matriculado na pós-graduação", conta.

O coordenador do curso na Bahiana alerta os vestibulandos para o risco de escolhas como a de Renato e caracteriza o perfil do estudante de Biomedicina. "Ele deve ter curiosidade científica, interesse pela área de pesquisa e tem de ser, sobretudo, uma pessoa questionadora, tanto no que diz respeito à saúde humana, como ao meio ambiente", completa.



