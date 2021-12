Site gratuito oferece dicas e simulado para o Enem

Conectenem é um site gratuito que oferece dicas e simulado para candidatos que farão o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). A ferramenta é uma iniciativa de quatro instituições brasileiras, a Universidade Salvador (BA), Faculdade Gurarapes (PE), Universidade Potiguar (RN) e o Centro Universitário IBMR (RJ).

O site reúne diversos conteúdos que auxiliam nos estudos e no treinamento específico para o exame tendo como destaque um simulado, que é baseado em edições passadas do Enem, com diferentes níveis de dificuldade.

No endereço eletrônico, também há dicas de estudo, vídeos-aulas e notícias atualizadas sobre a prova, mas não consta uma avaliação de redação.

