Sisutec inscreve para vagas remanescentes até domingo

Seguem até este domingo, 13, as inscrições para as vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada na Educação profissional e Tecnológica (Sisutec). Para concorrer, o candidato deve ter concluído o ensino médio.

As inscrições devem ser realizadas no site do programa até às 23h59. Os selecionados terão dois dias úteis para efetuarem a matrícula na instituição de ensino escolhida. A previsão é que o curso comece até maio.

