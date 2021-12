Sisutec inscreve a partir desta segunda-feira

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) começam nesta segunda-feira, 17, com encerramento no dia 21. Os interessados podem se inscrever no site do Sisutec.

Em 2013, primeiro ano do Sisutec, foram abertas 239.792 vagas em cursos técnicos para quem já havia concluído o ensino médio.

Por meio desse sistema, instituições públicas e particulares de educação superior e de educação profissional e tecnológica oferecem vagas gratuitas em cursos técnicos.

Podem se inscrever pessoas que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

