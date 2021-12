Sisu tem mais de 2,3 milhões de inscritos

Na manhã desta sexta-feira, 10, último dia de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o número de candidatos chegou a 2.316.938, segundo balanço do Ministério da Educação com registros feitos até as 10h. O prazo para que os estudantes concorram a uma vaga na educação superior pública por meio do Sisu será encerrado às 23h59 desta sexta.

O balanço do MEC mostra que cerca de 46% dos 5 milhões de estudantes que fizeram o Enem de 2013 já se inscreveram no Sisu. Pode concorrer às vagas do Sisu quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 e não tirou 0 na redação.

Ao se inscrever no site do Sisu, o candidato pode marcar duas opções de curso, por ordem de preferência e, até o encerramento do prazo, pode modificar as opções de curso. Na primeira edição deste ano, o sistema oferece 171.401 vagas em 4.723 cursos de 115 instituições públicas de educação superior.

Na reta final de inscrições, professores dão dicas de como aproveitar melhor o Sisu, indicando que é importante escolher um curso com o qual se tenha afinidade para não correr o risco de abandoná-lo futuramente. Lembram ainda que quem não conseguir a vaga desejada, mesmo na segunda chamada, ainda poderá participar da segunda edição anual do Sisu, no próximo semestre.

