Sisu divulga as primeiras notas de corte

As primeiras notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foram divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC) na madrugada desta terça-feira, 7. A próxima nota de corte do Sisu será revelada na quarta-feira, 8, a partir das 2h.

Para visualizar, o aluno deve selecionar o curso, a cidade ou a universidade escolhida e clicar na opção desejada. No box, será mostrado o número de vagas e a nota de corte.

Essa pontuação parcial é a menor nota que o candidato pode ter para ser aprovado naquele curso e será modificada de acordo com a procura. Os alunos podem trocar de curso quantas vezes quiser, mas a última opção será a válida para o Sisu.

