Sisu abre inscrições para segunda edição de 2014

As inscrições para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2014 começam na próxima segunda-feira, 2, e terminam no dia 4 de junho. O sistema toma como base as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Estudantes que tenham feito o Enem de 2013 e alcançado nota superior a zero na redação, poderão se inscrever no site do sistema, gratuitamente. Cada estudante poderá escolher até duas opções de curso.

Durante o período de inscrição, a classificação parcial e a nota de corte dos candidatos serão divulgadas para consulta diariamente, no portal do Sisu. No entanto, a consulta à oferta de vagas pode ser feita a partir desta quarta-feira, 28.

Conforme edital publicado no Diário Oficial da União, nesta terça-feira, 27, a primeira chamada do Sisu será divulgada no dia 6 de junho, com matrículas nos dias 9, 10, 11 e 13. Já a segunda está prevista para o dia 24 do mesmo mês, e o candidato poderá se matricular nos dias 27 e 30 de junho, 1º e 2 de julho.

adblock ativo