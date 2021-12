Senai oferece 960 vagas na Bahia através do Sisutec

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) ofertará 960 vagas para a Bahia de um total de 11.116 vagas oferecidas para 19 estados, em cursos técnicos de nível médio, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), que deverão ser ocupadas por meio do Sistema de Seleção Unificada para Cursos Técnicos (Sisutec) do Ministério da Educação (MEC).

As vagas do SENAI estão distribuídas por 34 cursos em 19 estados e no Distrito Federal. Na Bahia, as unidades de Feira de Santana, Lauro de Freitas (Senai-Cetind) e Salvador (Senai-Cimatec e Senai-Dendezeiros) oferecem 18 cursos ao todo.

As aulas estão previstas para começar ainda no segundo semestre de 2013. Os interessados devem fazer as inscrições no site do Sisutec, a partir desta terça-feira, 6, até a próxima segunda-feira, 12. O candidato será avaliado com base na nota conseguida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2012.

Ao todo, serão ofertadas 239.792 vagas em 586 instituições, como as outras entidades do sistema S, do qual o SENAI faz parte; institutos federais de educação, ciência e tecnologia, escolas técnicas vinculadas a universidades federais; escolas técnicas estaduais e municipais; estabelecimentos de educação superior; e escolas técnicas particulares.

Os estudantes que ingressarem no SENAI terão isenção das taxas de matrícula e mensalidade, além de apoio para transporte e alimentação, material escolar e material didático.

De acordo com o MEC, 85% das vagas serão destinadas prioritariamente a candidatos que cursaram o ensino médio completo na rede pública ou em instituições particulares na condição de bolsista integral.

O processo seletivo será aberto duas vezes por ano, como no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona estudantes para instituições públicas de educação superior. O resultado da primeira das duas chamadas do Sisutec em 2013 será divulgado no dia 14 próximo. A matrícula deve ser feita nos dias 15 e 16. O resultado da segunda convocação está previsto para o dia 19, com matrícula no dia seguinte.

adblock ativo