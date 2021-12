Semps abre inscrições para vestibular Social em Salvador

A Secretaria Municipal de Promoção e Combate à Pobreza (Semps) abriu inscrições para Vestibular Social aos beneficiários do programa Bolsa Família de Salvador e dependentes. As vagas são para as faculdades D. Pedro II, FTC e da Cidade do Salvador.

Os candidatos podem fazer as incrições nas 22 unidades dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) ou no Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM), que funciona no Comércio das 8h às 17h.

A prova é uma redação e os aprovados terão o curso financiado em até 100% pelo Ministério da Educação (MEC), através do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Não é necessário apresentar fiador e o estudante terá 13 anos para pagar o financiamento. As provas, com datas pré-agendadas, serão realizadas nos postos dos CRAS.

