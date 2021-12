Segundo dia de prova do Enem foi tranquilo em Salvador

>> Confira o gabarito do primeiro dia de Enem, do Anglo Vestibulares (não é o oficial do Inep)

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2010 (Enem) transcorreu com tranquilidade em Salvador neste domingo, 7. Não houve congestionamento do trânsito nas portas das escolas onde o exame foi realizado, exceto nas imediações do Colégio Central, onde houve lentidão do tráfego. Os candidatos também não tiveram dificuldade para encontrar as salas, já que no sábado, 6, tiveram acesso aos locais quando fizeram a primeira prova.



Nos colégios Odorico Tavares, na Vitória; Central, em Nazaré; Manuel Devoto, no Rio Vermelho; e Luiz Eduardo Magalhães, na Avenida San Martin, o movimento foi tranquilo no final da manhã de hoje. Nos colégios localizados no subúrbio da capital baiana também não foram registrados problemas relacionados à aplicação do Enem.

Neste domingo, 7, os candidatos responderam às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Matemática e suas Tecnologias. Cada prova tem 45 questões. No total, os inscritos precisaram responder a 90 quesitos, além de elaborar uma redação. O exame começou a ser aplicado às 12h e foi encerrado às 17h30 (horário da Bahia).



No primeiro dia de prova na capital baiana, muitos estudantes não conseguiram chegar a tempo e encontraram os portões fechados. O congestionamento do trânsito nas proximidades dos locais de provas acabou prejudicando alguns candidatos. Alguns deles saíram dos veículos e seguiram andando até os colégios onde fizeram o exame.

No sábado, foram aplicadas as provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Cada caderno tinha de 45 questões. Os estudantes tiveram 4h30 para realizar a prova. Alguns colégios registraram alto índice de abstenção, como o Manuel Vitorino, que teve 218 faltosos dos 640 inscritos. No Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, dos 900 candidatos, cerca de 300 não compareceram.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os gabaritos das provas do Enem 2010 serão divulgados nesta terça-feira, 9, às 18h.

