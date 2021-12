Segunda fase de vestibular da Ufba tem abstenção de 15,89%

Dados preliminares da Universidade Federal da Bahia (Ufba) apontam que o número de abstenção para a segunda fase do vestibular 2013 foi de15,89%, informa Antonia Elisa Caló, diretora de seleção da instituição, logo após o fim do exame realizado na manhã deste domingo, 20. O número equivale a cerca de 1.774 candidatos dos mais de 11 mil inscritos nos cursos de graduação da universidade, sendo ausentados 1.271 na capital baiana e 503 no interior do estado.



Neste domingo, foram aplicadas provas de matemática, biologia, português ou história da arte, além da redação. Pela primeira vez, a Ufba adotou o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como a primeira fase do processo seletivo para os cursos de progressão linear (CPL), como medicina, direito e comunicação.

O exame, segundo explica a diretora de seleção, Antônia Caló, não apresentou nenhum problema, nem na avaliação, nem com candidatos. "A segunda fase foi tranquila", descreveu o vestibular da instituição, a estudante Juliana Farias, assim como vários alunos. A aluna, que tenta passar para o curso de Geografia, disse que gostou da prova de Português e da redação, e que achou as duas bem simples e fáceis.



Esse ano, a redação teve como tema "A relação entre alunos e diretores de colégios". Os candidatos dissertaram sobre o assunto apresentado, embora tenha gerado bastante controvérsias. "As relações escolares foram uma metáfora para ditadura, achei interessante", contou Luan Paulo, que tenta uma das concorridas vagas no curso de Direito. Apesar de se encaixar no padrão de redações da UFBA, que geralmente trata de questões sociais, o tema desagradou alguns estudantes. "Esperava um tema mais abrangente", reclamou Clara Oliveira, vestibulanda de Administração.

Outro aluno, Eduardo Gomes, quase ficou de fora. Ele deveria ir para a Escola Politécnica, na Federação, para fazer o vestibular para Administração. Contudo, acabou indo para a Ondina. "Saí 7h de casa, no Cabula, mas errei de campus duas vezes", contou o vestibulando, que entrou na sala às 7h58.

A concorrente de Eduardo, Barbara Sansão, tenta passar para Administração pela segunda vez. "Já curso na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), mas vou tentar a UFBA de novo", fala. Ela revelou que a prova de Português deste ano foi modificada. "Todas as seis questões envolviam os filmes, livros ou charges, diferente dos anos anteriores, quando eram, no máximo, duas".

Artes - Os candidatos que optaram pelos cursos de Teatro, Música, Dança e Artes farão provas de Habilidades Específicas, como é o caso de Rosivaldo Mascarenhas. O vestibulando quer cursar Licenciatura em Desenho e Plástica e, para isso, teve que responder 10 questões de História da Arte. Hoje, era a vez de Desenho de Observação e Desenho de Interpretação e Criação.

Na segunda-feira, 21, os alunos vão responder a questões de física, química, história, geografia e língua estrangeira. O exame começa às 8h e tem previsão para durar cinco horas. Para evitar transtornos, a universidade orienta que os candidatos cheguem aos locais de prova com uma antecedência mínima de 30 minutos.

adblock ativo