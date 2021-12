Secretaria oferece 21 mil vagas para pré-vestibular gratuito

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia realiza, entre a próxima terça-feira, 25, e 1º de abril, as inscrições para o cursinho pré-vestibular gratuito Universidade para Todos. Ao todo, são oferecidas 21.785 vagas.

Para se candidatar, os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet no Portal da Educação.

Podem participar estudantes que cursaram ou que estão matriculados no 3º ano do ensino médio ou no 4º ano da educação profissional integrada ao ensino médio da rede pública estadual e/ou municipal da Bahia.

Os interessados também precisam ter cursado o ensino fundamental (5ª à 8ª séries, atual 6º ao 9º ano ou modalidades correspondentes, e 1ª e 2ª séries do ensino médio regular ou modalidades correspondentes) em escola pública municipal e/ou estadual.

O projeto é desenvolvido em parceria com as universidades estaduais de Feira de Santana (Uefs), do Sudoeste da Bahia (Uesb), de Santa Cruz (Uesc), Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

O candidato poderá esclarecer dúvidas referentes à inscrição pelo telefone 0800 285 8000, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h, ou pelo e-mail upt@educacao.ba.gov.br.

