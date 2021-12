SEC cria rede social para estimular troca de experiências

Compartilhar vídeos, fotos e áudios, organizar fóruns, publicar textos e ainda interagir com amigos e colegas. Apesar da semelhança, as ações descritas não fazem parte de plataformas digitais como Facebook e Orkut, mas sim da Espaço Aberto, rede social desenvolvida pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), voltada para professores e alunos.

A ferramenta está funcionando desde o último mês de junho, mas ainda não chegou às salas de aula, pois está na fase de formação dos professores para utilizarem a plataforma como aliada no processo de ensino. Segundo a SEC, a plataforma deve ser lançada em toda a rede estadual no próximo ano.

Coordenador da Rede Anísio Teixeira, que desenvolveu a Espaço Aberto, Yuri Wanderley diz que o principal objetivo da ferramenta é estimular o uso das novas tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem. "Além de constituir uma rede de colaboração e produção", completa. A Rede Anísio Teixeira é vinculada ao Instituto Anísio Teixeira (IAT), órgão da SEC.

Ferramenta - Quando passar a ser utilizada por alunos e professores,a rede social será um canal para compartilhar atividades, criar fóruns e comunidades, disponibilizar conteúdos multimídia e interagir com estudantes de outras escolas e cidades que estejam conectados à rede.

O layout da Espaço Aberto é semelhante ao do Orkut. "Quando começamos a fazer, a moda era o Orkut, mas hoje é o Facebook. Estamos estudando uma adaptação", diz Yuri Wanderley.

Segundo ele, o nome da rede pode ser modificado. "Espaço Aberto é a principal proposta de nome, mas isso ainda não se consolidou", explica. O coordenador diz ainda que a plataforma deverá ser aperfeiçoada, à medida que os professores em formação deem sugestões.

Após o lançamento, alunos e professores poderão criar perfis, a partir do número de matrícula na rede estadual. "Os pais poderão criar um perfil de amigo da comunidade, que será uma conta de pessoas de fora da rede estadual. Estas contas terão um professor responsável", explica Wanderley.

Segundo ele, todos os conteúdos impróprios que forem compartilhados e não tiverem fins educativos poderão ser excluídos.

Interação - Na opinião de professores da rede estadual que já conhecem a plataforma, a principal vantagem da Espaço Aberto é a troca de experiências.

"Há muito conteúdo bom sendo produzido, mas não tem um lugar comum para compartilhar e ver ao mesmo tempo. A Espaço Aberto pode mudar isso", diz a professora de biologia Márcia Almeida.

O professor de matemática Samuel Oliveira destaca que o sucesso da rede dependerá do uso em sala de aula. "Se o docente utilizar a ferramenta para aproximar os alunos dos conteúdos, contextualizando com sua realidade, então terá sucesso".

Para os professores de física e química Luciano Albuquerque e Rodnei Souza, respectivamente, a plataforma auxiliará os professores na mediação dos conteúdos, além de criar métodos que tornem o ensino mais atrativo.

Já a pedagoga da Rede Anísio Teixeira, Sandra Lopes, opina que a Espaço Aberto será um incentivo à produção de conteúdos que tenham relação com o cotidiano.

Apesar de ainda não terem contato com a plataforma, os alunos se mostraram satisfeitos com a iniciativa. "Vai nos proporcionar mais alternativas de aprender os assuntos", diz Rafael Santos, estudante do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual de Aplicação Anísio Teixeira.

Aprendizagem - Especialista em educação e tecnologia, Lynn Alves salienta que a rede social deve ser encarada como um espaço de aprendizagem.

"Deve ser utilizada para a produção de conteúdo também pelos alunos. Eles não devem ser apenas receptores", diz Lynn, que é professora da Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

Segundo ela, a discussão em sala de aula pode ser expandida, a partir do momento em que os alunos levem os temas trabalhados em sala para a rede social. "A escola ainda está um pouco atrasada. Os professores utilizam as redes sociais para fins pessoais, mas não conseguem usar isso pedagogicamente", ressalta.

