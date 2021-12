Sai a lista de selecionados em 2ª chamada no Sisutec

A lista dos selecionados em segunda chamada no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) já está disponível no site do sistema. As matrículas devem ser feitas diretamente nas instituições que oferecem os cursos, de 6 a 8 de agosto.

Nesta edição, foram oferecidas 289.341 vagas em cursos técnicos e gratuitos em instituições públicas e particulares e do Sistema S.

Para se inscrever no processo seletivo, o candidato precisava ter concluído o ensino médio e feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado, sem tirar zero na redação. Pelas regras do Sisutec, 85% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou privadas, como bolsistas integrais.

As vagas remanescentes serão disponibilizadas online para todos aqueles que fizeram o ensino médio, independentemente de terem feito o Enem. O prazo vai de 11 a 20 deste mês.

O Sisutec foi criado no ano passado, como parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). O processo seletivo ocorre duas vezes por ano.

