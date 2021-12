Restaurante Universitário é reaberto no campus de Ondina da Ufba

Depois de vinte anos desativado, o Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi reaberto nesta segunda-feira, 19, no Centro de Convivência do campus de Ondina. Nesta primeira semana, apenas os bolsistas da instituição recebem almoço e jantar gratuitos, respectivamente das 11h às 14h e das 18h às 21h. A partir da próxima semana, professores, servidores, demais estudantes e usuários terão acesso às refeições pelo custo de R$5,50.



Apesar do movimento ainda fraco, a reabertura do RU foi comemorada pelos poucos estudantes presentes no almoço. “Antes era uma loucura, eu tinha que fazer minha comida em casa e sair correndo para a aula às 13h”, conta Thaiany Araújo, 20 anos, estudante do 3º semestre do curso de Zootecnia. A jovem vinda de Feira de Santana mora em um pensionato na Federação com outros 14 estudantes e revela que a o entra e sai de pessoas na cozinha muitas vezes atrapalhava a refeição.

