Redação com tema lúdico surpreende vestibulandos da Uneb

Cerca de 41 mil estudantes inscritos no Vestibular 2013 da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) participaram do primeiro dia de provas, na manhã deste domingo, 13, em todo o Estado. A avaliação, embora tenha apresentado os conteúdos programados, surpreendeu os estudantes pelo tema lúdico da redação.

Os concorrentes tiveram que desenvolver um texto argumentativo sobre a existência de um planeta a 42 anos-luz da Terra, com suposto potencial de habitação, apelidado pelos cientistas como "superterra". Essa possibilidade de um novo planeta habitável instigou a pergunta: O que poderia ser feito de diferente, ao que foi realizado na Terra, nesse "novo mundo"?

A estudante Marília Mariottti, 22, que concorre uma vaga ao curso de medicina, disse ter sido surpreendida pelo tema, mas considerou inovadora a proposta lúdica. "As questões da prova estavam condizentes com esperado. Inclusive, trouxe discussões bem atuais. Me surpreendi com a redação, mas foi um tema interessante de desenvolver", considerou a estudante.

Os concorrentes tiveram quatro horas e meia, entre 8h e 12h30, para responder questões de língua portuguesa (incluindo literatura brasileira), língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês) e ciências humanas (história, geografia e atualidades), além de redação. Segundo o Centro de Processos Seletivos (CPS) da Uneb, o índice de abstenção no primeiro dia de provas foi de 15,9%, o que corresponde a um volume de 6.566 candidatos ausentes na capital e interior. Para CPS, esse percentual está dentro da média de abstenção dos últimos concursos da instituição. A universidade informou que, por motivo de segurança, os gabaritos das provas dos dois dias de exames serão divulgados na terça-feira, 15.

Conforme a assessoria da Uneb, o reitor da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), Lourisvado Valentim da Silva, visitou os locais de prova durante toda a manhã, e não presenciou contratempos relevantes durante a aplicação das avaliações. O segundo e último de provas será realizado nesta segunda, 14. Desta vez, os estudantes devem responder questões de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia).

Vagas - Este ano, a Uneb oferece 4.084 vagas, distribuídas em 126 opções de cursos presenciais de graduação, ofertados nos 24 campi da universidade na capital e no interior do estado. Entre os cursos mais concorridos em Salvador estão medicina (137 candidatos por vaga, com entrada no 1° semestre; e 106 candidatos por vaga, com entrada no 2° semestre), direito (57), engenharia de produção civil (47) e psicologia (36/1° semestre).

Já no interior, a procura maior foi pelos cursos de direito oferecidos nos campi de Juazeiro (33 candidatos por vaga), Paulo Afonso (19), Jacobina (19) e o de enfermagem, oferecido em Senhor do Bonfim (16).

