Publicidade e propaganda é nova opção da UFRB

Os interessados em seguir carreira publicitária têm mais uma opção de curso superior na área. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) criou o primeiro curso de comunicação que contempla a habilitação em publicidade e propaganda em uma instituição pública de ensino.



Inicialmente, segundo o professor Robério Marcelo Ribeiro, membro da Comissão do Curso de Publicidade e Propaganda da UFRB, serão ofertadas 30 vagas no campus em Santo Amaro da Purificação, Recôncavo baiano.

"A cidade é perto da capital e de fácil acesso. Assim, os estudantes que pretendem seguir carreira na área não precisam optar pelas instituições privadas ou até mesmo procurar o curso na região Sudeste, como ocorria muito", observa Ribeiro.

Oportunidade - Para o estudante de publicidade João Carlos, que irá se formar no final deste ano, a criação do curso é uma excelente oportunidade para os estudantes baianos que querem atuar na área. "Estudo em uma instituição particular porque queria cursar publicidade e propaganda e não tinha em nenhuma faculdade pública. A comunicação faz parte da vida das pessoas, ainda mais nos dias de hoje. Por isso, a criação desse curso numa instituição pública é um grande avanço", opinou.

O professor da UFRB acrescenta que a área de comunicação é, além de ampla, uma excelente escolha devido à oferta de trabalho, já que a necessidade do mercado por profissionais qualificados tem crescido no Estado.



"Acreditamos que a atividade publicitária aumentou a sua influência e importância na Bahia. As novas mídias e tecnologias de informação tornam a profissão ainda mais vasta e requisitada pelas empresas", diz Ribeiro.



De acordo com o professor, quem ingressar no curso irá estudar durante quatro anos as teorias e técnicas que contemplam as áreas fundamentais da publicidade, marketing e propaganda, desde os fundamentos da comunicação, como também o planejamento, atendimento e administração de mercado.

Mas, para o presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP), Pedro Dourado, na Bahia o mercado precisa de mudanças. "Apesar de estarmos registrando alta no desempenho do setor, esse número é ainda muito baixo e pode crescer. As expectativas para 2013 são boas e espera-se que, em 2014, os anunciantes brasileiros alcancem um grande crescimento proveniente dos anúncios envolvendo a Copa do Mundo", prevê ele.



Mesmo com essa realidade, Dourado diz acreditar que a área de publicidade continua sendo uma excelente opção de carreira por causa das extensas possibilidades de trabalho e ganhos.



Diversidade - "O mercado é dinâmico e temos a possibilidade de trabalhar com diferentes mídias, como o impresso, áudio, vídeo, web, o que faz com que nossa rotina não seja sempre a mesma", explica.



Dourado também dá a dica àqueles que pretendem seguir carreira: "É importante conhecer o mercado e também estar atento às tendências de comportamento e novas tecnologias".

adblock ativo