Prova do Enem acontece às 12h na Bahia

Os estudantes que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste sábado, 3, e domingo, 4, devem ficar atentos ao horário do exame na Bahia, estado que não faz parte do horário de verão. As provas vão acontecer às 12h, no horário local. Por conta disso, os candidatos devem chegar ao local da avaliação uma hora antes da abertura dos portões (às 11h) para não enfrentar nenhum tipo de transtorno com o trânsito.

No primeiro dia, os candidatos responderão questões sobre ciências humanas e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Os alunos terão 4h30 para resolver as questões. Já no domingo, último dia de prova, é a vez das questões dedicadas às disciplinas das áreas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e matemática e suas tecnologias. Para a última parte do Enem, os candidatos terão 5h30 para finalizar a prova.

