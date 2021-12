ProUni oferecerá 115 mil bolsas, 28% a mais que 2013

O Programa Universidade para Todos (ProUni) vai oferecer 115.101 bolsas na seleção do meio do ano, 28% a mais que no mesmo período do ano passado, informou nesta quinta-feira, 5, o Ministério da Educação (MEC). A lista completa estará disponível a partir de amanhã (6) no site do ProUni na internet.

As inscrições, que vão do dia 9 ao dia 11 deste mês, devem ser feitas também pela internet, no site do programa.

As bolsas serão ofertadas em 22.943 cursos de 943 instituições privadas de ensino superior. A maior parte delas será integral e em cursos presenciais. Do total de bolsas, 73.601 são integrais, 32% a mais que as ofertadas no segundo semestre do ano passado. As parciais tiveram aumento de 21% sobre 2013 e serão 41.500. O número de bolsas em cursos presenciais aumentou 38%, passando para 90.466. As bolsas de cursos a distância serão 24.635, praticamente o mesmo número ofertado no ano passado.

O ministro da Educação, Henrique Paim, destacou o aumento do número de bolsas em cursos de engenharia, que quase dobraram em relação ao ano passado. Serão ofertadas 12.362 nesses cursos. Os cursos com maior oferta serão administração (13.168), direito (7.887) e pedagogia (7.725).

"Tivemos um crescimento expressivo do número de vagas, com destaque para o aumento de oferta nas bolsas integrais, o que é muito importante, é a qualificação dessa oferta", analisou o ministro. Sobre os cursos, ele destacou que a oferta de bolsas está sintonizada com as necessidades do país na área de tecnologia. "Aqui temos destaque nas engenharias", dsse Paim.

Podem concorrer às bolsas do ProUni os estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública ou na rede particular, na condição de bolsista integral. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda bruta familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, no valor de 50% da mensalidade, a renda bruta familiar deve ser até três salários mínimos por pessoa.

Para se inscrever, o candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. Além disso, não pode ter tirado nota zero na redação. Outra condição é que ainda não tenha diploma de curso superior. O candidato também terá que informar o número de inscrição e a senha usados no Enem, além do CPF.

Professores do quadro permanente da rede pública de ensino, que concorrerem a cursos de licenciatura, também podem participar do ProUni. Nesse caso, não é necessário comprovar renda.

Veja abaixo o cronograma do Prouni:

Inscrições: de 9 a 11 de junho

Resultado da 1ª chamada: 15 de junho

Comprovação de informações: de 16 a 24 de junho

Resultado da 2ª chamada: 4 de julho

Comprovação de informações: de 4 a 11 de julho

Adesão à lista de espera: 21 e 22 de julho

Comprovação de informações dos candidatos em lista de espera: 29 e 30 de julho.

