ProUni abre inscrições nesta segunda-feira

Com média de cerca de 480 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2013, Poliana Afonso, 18 anos, acredita que não conseguirá vaga em uma universidade pública pelo Sistema Unificado de Seleção (Sisu).

Mas a estudante, que quer cursar nutrição, acha que poderá obter uma vaga pelo Programa Universidade Para Todos (ProUni), que dispõe bolsas integrais ou parciais, em universidades pagas para quem cursou o ensino médio na rede pública ou como bolsista na rede privada.

Ao contrário do ocorrido em anos anteriores, o Ministério da Educação (MEC) ainda não divulgou as vagas que estarão disponíveis este ano, mas o período de inscrição começará nesta segunda-feira, 13, e irá até as 23h59 (horário de Brasília) de sexta-feira, 17. Os candidatos devem se inscrever por meio do site.

Os candidatos devem ter realizado o Enem 2013 e obtido nota igual ou superior a 450 pontos na média das cinco provas e não pode ter zerado a redação. A primeira chamada dos pré-selecionados sairá no dia 20/01, a segunda, no dia 3/02.

Para concorrer a bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar de até um salário mínimo e meio (R$ 1.086) por pessoa. Para bolsas parciais, deve comprovar renda familiar de até três salários mínimos (R$ 2.172) per capita.

Caso dois estudantes obtenham notas iguais, o primeiro critério para desempate será a melhor redação e, depois, notas de outras provas.

Fies - O Prouni também é procurado por alunos de universidades particulares que utilizam o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), outro programa do MEC. É o caso de Guilherme Granja, 19 anos, que faz biomedicina em universidade particular. Ele vê no Prouni a chance de terminar o curso sem se preocupar com a dívida após conseguir o diploma. "Estou quase na metade do curso, mas temo ir para uma universidade pública e perder as matérias que já cursei até agora", explicou.

