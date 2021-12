Programa amplia acesso ao ensino superior

Criado em 2004, o Programa Universidade para Todos (ProUni) já beneficiou 1,2 milhão de estudantes, em 1,3 mil cursos em todo o país. Só na Bahia, segundo informações da coordenação geral do programa no Ministério da Educação (MEC), foram concedidas 104.978 bolsas no período de oito anos.

Para conseguir a bolsa, o estudante precisa obter nota mínima de 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter renda familiar, por pessoa, de até três salários mínimos. As bolsas podem ser parciais ou integrais em instituições privadas de educação superior.

Foi por meio do ProUni que o estudante do 3º semestre de direito da Unifacs João Pedro Coutinho Santana realiza o sonho de fazer o curso. "O programa é muito importante. Se não fosse pela bolsa, talvez não conseguisse pagar o curso de direito, que é caro nas particulares e muito concorrido nas instituições públicas".

Custos

Embora satisfeito com o benefício, Santana reclama que a bolsa cobre apenas as mensalidades, sendo que custos com materiais, livros, transporte, segunda chamada de avaliações, entre outros, é de responsabilidade do aluno.

"Se houvesse um benefício financeiro, à parte da mensalidade - já que o ProUni estabelece um limite de no máximo 25% de reprovação por semestre -, teríamos tempo para estudar mais, nos dedicar totalmente à graduação". observa o estudante.

Mas para a representante da coordenação ProUni da Estácio-FIB, Luana Nunes, o benefício democratiza o ensino e é fundamental para o ingresso de estudantes de baixa renda na graduação.

"O programa, além de facilitar o acesso à formação superior, aumenta a chance de pessoas que não têm como custear os estudos de ingressar no mercado de trabalho tão concorrido", diz Nunes.

Entre as vantagens do benefício ainda estão a reserva, em processo seletivo, bolsas às pessoas com deficiência, assim como aos declarados pretos, pardos ou índios. Além de contribuir para a formação de professores das escolas públicas.

A quantidade de vagas destinadas a alunos bolsistas do Prouni é determinada pelo MEC, que concede, atualmente, uma bolsa para cada 10,7 alunos pagantes regularmente matriculados na instituição de ensino superior (IES).

Além dos benefícios para estudantes, o ProUni, segundo o professor doutor Edinaldo Luz das Neves, que é coordenador-geral do campus Comércio da Unijorge, funciona como um agente para a melhoria do sistema educacional brasileiro.

Isso porque o MEC estabelece que as IES privadas, que são parceiras do programa, tenham seus cursos reconhecidos e obtenham aprovação no conceito preliminar de curso (CPC).

"As IES são estimuladas a cumprir ainda mais o seu papel: o de qualificar constantemente os seus professores e melhorar a qualidade de ensino, a fim de garantir a excelência", constata Neves.

Mesmo com a criação de programas que facilitam o ingresso na graduação, dados do último censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), coletados em 2012, indicam que ainda existe um percentual baixo de jovens entre 18 e 24 anos na educação superior. O mesmo levantamento aponta que em relação à matrícula, no total das instituições, 84% estão na rede privada.

Diante disso, o reitor da Unijorge, Guilherme Marback Neto, ressalta a responsabilidade das IES privadas e a necessidade de aumentar o número de jovens na graduação. "Os programas democratizam o acesso ao ensino, mas é preciso aumentar o número de jovens na graduação, que precisa ser de qualidade".

