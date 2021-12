Professores mostram como os protestos podem cair no Enem

"Depois da passeata, vandalismo"; "A cidade está em Guerra"; 'Oito dias de violência; "A noite da destruição" ; "Mais 40 depredações em Salvador" ; "Governador vê ação de desordeiros".

Qualquer semelhança com as manchetes dos jornais brasileiros das últimas semanas não seria mera coincidência. Mas elas foram publicadas há 33 anos quando, em agosto de 1981, ocorreu um quebra-quebra sequenciado de ônibus em Salvador, a maior registrada na capital desde 1968, tudo por causa de um aumento de 61% no valor da passagem.

O Brasil vive hoje intenso momento histórico com os protestos que pipocaram em várias cidades. Entre os vários grupos de manifestantes, jovens ligados ao movimento passe livre foram às ruas pedir investimentos em mobilidade, reclamar contra o aumento dos ônibus e contra a baixa qualidade do sistema de transporte coletivo.

A comparação entre protestos coletivos pode vir a ser abordado em questões ou como temas de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2013) e vestibular, como sugere Cezar Menezes, professor de história.

Assim como a revolta do buzu, temas como as manifestações estudantis em 1968, a primavera árabe, a passeata dos cem mil, os caras-pintadas que resultou no impeachment de Fernando Collor, em 1993, e a participação dos jovens na política pela redes sociais podem ser abordados nos exames, dizem professores.



Bondes

A má qualidade do serviço de transporte em vários períodos serviu de estopim para revoltas coletivas. Em 1930, por exemplo, em protesto aos maus serviços e altas tarifas cobradas, usuários do transporte incendiaram cerca de 60 bondes da Cia. Circular de Carris da Bahia.

A empresa norte-americana acionou o governo e, tendo ganho de causa, não colocou novos bondes em serviço. Assim, durante bastante tempo, Salvador foi uma das cidades mais mal servidas de transportes urbanos do Brasil .

Quando ainda era capital do País, o Rio de Janeiro vivenciou o protesto de um grupo que se reuniu no bairro de São Cristóvão para reclamar contra o preço do transporte público e do alto custo de vida na velha capital. O protesto, ocorrido em 1878, entrou para a história como o nome de "revolta do vintém".

"Embora a gente saiba que o movimento em si não esteja ligado ao aumento das passagens, é bem possível que relacionem um evento ao outro. Ambos são movimentos espontâneos das massas e os dois expõe uma repulsa à associação aos partidos políticos. No final do século XIX, o partido republicano tentou liderar o movimento", explicou o professor.

adblock ativo