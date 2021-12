Presos do conjunto penal de Feira de Santana fazem o Enem

A vontade de mudar de vida está sendo apontada como principal motivação para trinta e dois detentos do Conjunto Penal de Feira de Santana para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013. As provas, que foram realizadas nesta terça-feira, 3, e quarta-feira, 4, em unidades prisionais de todo o território nacional, têm o mesmo grau de dificuldade das aplicadas no Enem regular ocorrido em outubro, embora as questões sejam diferentes.

Em Feira de Santana, foi montado um espaço especial para a realização das provas. Quatro salas do anexo que é utilizado pelo Colégio Estadual Paulo VII foram disponibilizados para os alunos, que fizeram provas objetivas de Ciências Naturais e Humanas no primeiro dia, e Matemática, Redação e Códigos, nesta quarta.

De acordo com o coordenador de ensino da unidade prisional, Nilson Sérgio Ribeiro, uma parte dos participantes tem como objetivo obter a certificação do ensino médio, mas também há outros que usam como forma de ingresso no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

"Nós damos todo suporte para que eles se preparem e obtenham notas máximas. Já tivemos casos de pessoas que obtiveram notas máximas, mas os candidatos obtiveram alvarás de soltura antes de conseguirmos fazer a inscrição deles no Sisu", informou.

O coordenador informou ainda que as inscrições do Enem são repassadas para todos os detentos, sejam eles provisórios ou não, e que sendo aprovados, o caso é encaminhado para o juiz da vara de execuções penais, que deve decidir se o preso é liberado ou não para fazer o curso superior.

"Nesta segunda fase, a decisão cabe especificamente ao juiz ao qual o preso está vinculado, que analisa cada caso, tomando a decisão necessária. Se o preso foi provisório por exemplo, a depender do crime e do seu histórico criminal, o magistrado pode sentenciá-lo e colocá-lo em regime semi-aberto para que possa fazer o curso superior", explicou.

É o que espera José Walter Nascimento, preso há 2 anos por crime de estupro. Ele faz o Enem pela primeira vez e diz que quer tentar uma vaga para cursar direito. "Tenho um sonho e estou tentando ficar entre as melhores notas. Quero fazer uma faculdade e mudar de vida. Só quem cai aqui dentro sabe o que é o verdadeiro sofrimento", disse.

Para Valdirene Souza, presa há mais de 1 ano por tráfico e seqüestro, a oportunidade de dar um vida melhor aos 4 filhos é a principal motivação para fazer o concurso. "Quero fazer uma faculdade e aí com uma profissão vou poder melhorar a vida de meus filhos. Nunca é tarde para tentarmos mudar e eu estou tendo esta oportunidade", afirmou.

Entre os destaques do Enem no Conjunto Penal está José Océlio Bernardino, 50 anos, preso há 3 anos por tráfico internacional de drogas. Ele, que faz o concurso pela 3ª vez, sempre obtém notas altas, embora não tenha conseguido ainda média suficiente para entrar no curso superior. "Com os estudos, me libertei das drogas e consegui mudar minha visão do mundo. Quero vencer e conseguir ter o certificado de curso superior", frisou.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) deve divulgar até o dia 9 os gabaritos das provas objetivas em sua pagina na internet www.inep.gov.br.

