Poucos atrasos no primeiro dia do vestibular da Ufba

Poucos estudantes tiveram dificuldades de acesso aos locais de prova e o índice de abstenção se manteve dentro da média no primeiro dia do Vestibular 2011 da UFBA, realizado neste domingo, 14. Segundo dados do Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação (SSOA) da instituição, apenas 8,8% do total de 39.266 candidatos não compareceu ao local de prova. Em Salvador, dos 29.606 inscritos, 2.603 faltaram ao exame. Já no interior do estado, foram 862 faltosos, do total de 9.660 concorrentes.

No ano passado, o índice de abstenção no primeiro dia do processo seletivo da Ufba foi de 6,5%, com 1.984 candidatos ausentes na capital e outros 666 no interior.

De acordo com a diretora do SSOA da UFBA, Antonia Elisa Caló Oliveira Lopes, o número de alunos retardatários foi baixíssimo neste primeiro dia de provas. De fato, a reportagem de A TARDE percorreu quatro colégios e não encontrou algum estudante do lado de fora. Uma tolerância de apenas cinco minutos foi dada aos candidatos e os portões fecharam às 7h55.

O clima de tranquilidade foi bem diferente do que ocorreu no ano passado, quando a Corrida Farmácia Bompreço dificultou o acesso de muitos estudantes na capital, por conta de interdições na Avenida Oceânica, entre o Rio Vermelho e o Farol da Barra. Por conta dos transtornos, no processo seletivo do ano passado os portões foram fechados apenas às 8h20.



Para a estudante Priscila Alves, 21, que prestou vestibular para psicologia, prova de Português foi fácil e a de Ciências Naturais um pouco mais complicada. Entretanto, no geral, ela acredita ter se saído bem no primeiro dia de prova.



"Eu 'broquei' em português e fui bem também em ciências naturais. Amanhã que é mais difícil para mim com matemática", contou a candidata, quando deixava o prédio do PAF V, em Ondina, por volta de 10h30.

