Portões dos locais das provas do Enem serão abertos às 11h

Os estudantes que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na Bahia, neste sábado, 3, e domingo, 4, devem estar atentos ao horário: as provas começam às 12h e a abertura dos portões tem início às 11h. O alerta é para não haver confusão com demais estados que seguem o horário brasileiro de verão.

Além de tomar cuidado para evitar atrasos, os candidatos devem estar atentos a algumas exigências do edital deste ano. É obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.

De acordo com informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), outra cor de tinta impossibilitará a leitura óptica do cartão de respostas.

Embalagem - Todo o material que o candidato levar para a sala de provas, como lápis, lapiseira e borracha, deve ser colocado na embalagem porta-objetos. A embalagem será distribuída a todos os participantes na entrada da sala onde serão aplicadas as provas. Ao terminar o exame, o estudante deve levar a embalagem com os objetos e só abri-la após deixar o local.

Também está proibido o uso de relógios analógicos, digitais e outros equipamentos eletrônicos, como celular e mp3. Livros, blocos de notas e óculos escuros também estão proibidos.

Caso infrinja as regras, o candidato poderá ser eliminado do Enem. O estudante pode ser desclassificado se fizer qualquer espécie de consulta ou comunicação com outro participante. Deixar a sala de provas antes de decorridas duas horas do início do exame também é motivo para desclassificação. Todas as exigências adotadas pelo Enem este ano visam, de acordo o Inep, evitar fraudes e garantir a segurança dos estudantes.

Provas - Neste sábado, os alunos serão testados nas áreas de ciências humanas e suas tecnologias, que englobam história, geografia, filosofia e sociologia; e ciências da natureza e suas tecnologias, com química, física e biologia. A prova tem duração de 4h30.

Amanhã, é a vez das questões nas áreas de linguagens, códigos e suas tecnologias, com língua portuguesa, literatura, língua estrangeira (inglês ou espanhol), redação, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação, além de matemática e suas tecnologias.

Somente os participantes que saírem da sala nos 30 minutos que antecederem o término das provas poderão levar para casa os cadernos de questões. Os três últimos presentes na sala só serão liberados juntos.

