Plataforma oferece ensino individual

A aplicação do ensino adaptativo para personalizar a didática e, assim, permitir que os alunos alcancem melhores resultados em seu aprendizado é defendido pelo fundador da plataforma educacional Geekie, Cláudio Sassaki.



Ele proferiu, na última sexta-feira em São Paulo, a palestra "Coding, a nova linguagem global" como parte do Global Access Through Education, uma das mais disputadas do evento.



O educador explica que o ensino adaptativo é o processo de aprendizagem que usa softwares capazes de propor atividades diferentes para cada aluno, conforme sua necessidade.



"O professor dá a mesma aula, com os mesmos livros, usando o mesmo discurso para uma sala com cem pessoas. Entretanto, duas pessoas não aprendem da mesma forma".



"Em vez de o aluno se adaptar, o conteúdo se adapta a cada pessoa. Uma tecnologia que identifique como cada um aprende e evolui. Duas pessoas não apreendem da mesma forma", diz.



Neste sentido, diz Sassaki, a plataforma Geekie, que personaliza o ensino por meio da tecnologia, nasceu com a necessidade de ensinar de forma diferente e individual.



Usando tecnologia e inteligência, a plataforma prepara um plano de curso, com vídeos aulas, exercícios e simulados, para o usuário.



A partir daí, o Geekie identifica os pontos fortes e os fracos do aluno, potencializando ambos.



"Levamos em consideração o perfil de cada um e adaptamos o conteúdo à maneira como ele aprende", diz.



A Geekie é hoje a plataforma oficial para preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) certificada pelo Ministério da Educação, segundo Sassaki.



Ele apresentou na palestra o exemplo de um estudante alagoano, de 17 anos, que na primeira avaliação do Geekie, obteve nota 311 (considerada muito baixa no Enem).



Após um plano de curso, o aluno elevou sua nota para 811. Segundo Sassaki, com essa nota, ele estaria aprovado em medicina em qualquer universidade do país.



Sassaki tem 10 anos de experiência em bancos de investimentos, tendo atuado no Goldman Sachs. Tem mestrado e MBA em educação pela Universidade de Stanford e é bacharel em arquitetura e urbanismo.

