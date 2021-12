Orientações para fazer uma boa prova do Enem

Cerca de 7,8 milhões de alunos em todo o país devem fazer as provas neste sábado, 26, e domingo, 27, um aumento de 2 milhões de candidatos em relação a 2012. Na Bahia, 543.051 pessoas estão inscritas para o exame.

Para garantir a segurança durante a realização do Enem, a Polícia Militar da Bahia (PM) montou um esquema especial de policiamento. Mais de 15 mil policiais militares atuarão no estado para reforçar a segurança nos dois dias de realização das provas.

Em nota, a assessoria da PM informou que o policiamento teve início na última quinta-feira, com a escolta das provas, do Aeroporto Internacional de Salvador até as escolas do interior do estado.

O exame será realizado em 1.588 escolas da Bahia, sendo 261 em Salvador e 1.327 no interior do estado. Além das escoltas, o policiamento será reforçado nos locais de provas

e no entorno das escolas.



Na Bahia, os portões serão abertos às 11h, uma hora antes do início das provas, e fechados às 12h, pontualmente. Hoje, o horário-limite para a entrega das provas é às 16h30; amanhã, às 17h30.

Para evitar transtornos na movimentação de motoristas e estudantes que irão realizar as provas do Enem, a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) optou por adiar as alterações no tráfego da Avenida Paulo VI, na Pituba, que aconteceriam neste sábado.

Neste sábdo e domingo, das 10h às 17h, as empresas de ônibus trabalharão com a frota máxima de 120 linhas e 928 veículos coletivos, segundo a Transalvador.

