ONG abre inscrição para curso preparatório do Enem

A ONG Pierre Bourdieu está com inscrições abertas até esta quinta-feira (16), para o curso preparatório do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O curso tem duração de aproximadamente três meses e oferece 120 vagas. Os interessados devem se inscrever na sede na ONG, localizada no Largo dos Aflitos, das 8h às 21h.

As aulas iniciam na próxima segunda-feira (20) nos turnos vespertino e noturno na própria sede da organização. O investimento é R$ 10 referente à taxa de inscrição e R$ 80 mensais. Maiores informações através do telefone (71) 3036-7850.

O Exame - A avaliação será aplicada em dois dias, previstos para 3 e 4 de novembro (sábado e domingo). Segundo o Ministério da Educação (MEC), a divulgação do gabarito deve acontecer no dia 7 de novembro e o resultado final sairá em 28 de dezembro.

