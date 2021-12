Número de inscritos no Sisu ultrapassa 470 mil

Brasília - Chega a 471 mil os inscritos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC) até as 13h desta segunda-feira, 7. O balanço do ministério mostra que, entre as universidades, a Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) registra o maior número de inscritos e, entre os institutos federais de educação, ciência e tecnologia, o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) lidera a procura.

As inscrições foram abertas na madrugada desta segunda e podem ser feitas até a próxima sexta, 11, exclusivamente pela internet. A primeira edição de 2013 do Sisu oferece 129 mil vagas em 101 instituições entre universidades e institutos federais.

Podem concorrer às vagas estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2012 e não tenham tirado nota zero na redação. Ao se inscrever, o candidato pode escolher entre duas opções de curso e a instituição de ensino usa a nota do Enem na seleção.

A primeira chamada de selecionados está prevista para o dia 14 de janeiro. Os convocados devem providenciar a matrícula nos dias 18, 21 e 22. A segunda chamada será divulgada no dia 28 deste mês, com matrícula em 1°, 4 e 5 de fevereiro.

Os estudantes que não forem selecionados nas duas primeiras convocações podem aderir à lista de espera para concorrer a vagas remanescentes. O prazo de adesão vai de 28 deste mês a 8 de fevereiro. No dia 18 de fevereiro, ocorrerá a convocação, pelas instituições, dos candidatos em lista de espera.

As inscrições são feitas no endereço eletrônico. Na mesma página há informações sobre o processo de inscrição, notas de corte, vagas oferecidas e número e senha no Enem.

