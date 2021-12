Movimento é tranquilo em Salvador no 1º dia de prova do Enem

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste sábado, 26, foi de movimento tranquilo no acesso aos locais de prova. Num clima de ansiedade e por conta do horário de abertura dos portões em Salvador, 11 horas, os estudantes chegaram cedo aos colégios onde farão as provas. No Colégio Central, localizado no centro da cidade, o movimento foi intenso das 10 às 11h30.

A estudante Elissa Cavalcante, 18 anos, que realiza a prova pela segunda vez, preferiu não arriscar e chegou cedo ao Central. Ela tenta uma vaga no curso de medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), que em 2014 vai usar a nota do Enem como única forma de ingressar na instituição. Desde 2009, a Ufba adotava o Enem na seleção dos bacharelados Interdisciplinares (BI) e no vestibular 2013 usou a nota na primeira fase dos Cursos de Progressão Linear (CPL).

Para disputar a sonhada vaga, Elissa disse que se preparou e seguiu as regras de dormir cedo e comer alimentos leves antes do exame. Já a estudante Iara Pedreira, 28 anos, que realiza a prova pela terceira vez, acha que não estudou muito, mas está confiante em um bom resultado, já que se considera "atualizada".



Cinco candidatos chegaram atrasados no Colégio Central. Entre eles, Flávio Britto, de 17 anos.



adblock ativo