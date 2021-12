MEC elimina 21 candidatos por foto do Enem na internet

Até as 15 horas deste sábado (26), 21 candidatos haviam sido eliminados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2013 por postarem fotos nas redes sociais em todo o Brasil. A informação é do Ministério da Educação.

De acordo com a assessoria de imprensa do MEC, uma equipe especializada monitorava as redes e verificava, com rigor, se as imagens eram verdadeiras e se realmente haviam sido postadas de dentro das salas. Se confirmada a fraude, o candidato é desclassificado.

adblock ativo