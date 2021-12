Matrícula para aprovados na Uneb pelo Sisu começa na sexta

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) convoca os aprovados em primeira chamada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para matrícula, neste primeiro semestre, que ocorre nos dias 17, 20 e 21 deste mês. A lista pode ser conferida na página do Ministério da Educação (MEC).

Os selecionados na Uneb devem ir à coordenação acadêmica do curso em que foi aprovado para efetivar a matrícula. O Sistema do MEC realiza a seleção dos inscritos de acordo com o desempenho que obtiveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013.

A relação da segunda chamada deverá ser divulgada no dia 27 de janeiro pelo MEC. A Prograd orienta os aprovados a ler com cuidado o edital de convocação e ter atenção com as datas de matrícula e a documentação solicitada.

A Uneb ofereceu 953 vagas, distribuídas entre 100 opções de cursos nos 24 campi da universidade. Desse total, a instituição reserva 376 oportunidades para candidatos negros oriundos da rede pública de ensino e 102 para indígenas em caráter de sobrevagas, de acordo com o edital do processo seletivo.

