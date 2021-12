Mais de 41 mil candidatos fazem Vestibular da Uneb

Mais de 41 mil estudantes vão prestar o vestibular 2013 da Universidade do Estado da Bahia (Uneb). As avaliações serão realizadas neste domingo (13) e segunda-feira (14), em 27 estabelecimentos da capital e 59 do interior do estado. Os portões serão abertos às 7h20 e fechados às 7h50, seguindo o horário local. Os exames terão início às 8h.



Os candidatos inscritos podem conhecer seus locais de provas, acessando os endereços eletrônicos www.vestibular.uneb.br e www.consultec.com.br. Eles devem comparecer aos estabelecimentos munidos de documento de identificação original (o mesmo utilizado na realização da inscrição), que deve conter impressão digital, fotografia recente e estar em bom estado de conservação, ou carteira de habilitação (desde que esteja dentro do período de validade). É proibido o uso de telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos.

No primeiro dia, os estudantes farão provas de língua portuguesa (incluindo literatura brasileira), língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês) e ciências humanas (história, geografia e atualidades), além de redação. Já no segundo dia, serão aplicados os exames de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia).

A Uneb oferece neste ano 4.084 vagas, distribuídas em 126 opções de cursos presenciais de graduação, ofertados nos 24 campi da universidade na capital e no interior do estado.

Entre os cursos mais concorridos em Salvador estão medicina (137 candidatos por vaga, com entrada no 1° semestre; e 106 candidatos por vaga, com entrada no 2° semestre), direito (57), engenharia de produção civil (47) e psicologia (36/1° semestre).

No interior, a procura maior foi pelos cursos de direito oferecidos nos campi de Juazeiro (33 candidatos por vaga), Paulo Afonso (19), Jacobina (19) e o de enfermagem, oferecido em Senhor do Bonfim (16).

