Lei seca no Brasil é o tema da redação do Enem deste ano

Pouco antes de dar início às provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2013, neste domingo, 27, o Ministério da Educação (MEC) divulgou, pelo Twitter, que o tema da redação deste ano é Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil.

#Enem2013: o tema da redação é: "Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil". — Inep/MEC (@Inep_Imprensa) October 27, 2013

Os candidatos terão 5h30 para escrever uma redação sobre esse tema e responder as 90 questões de múltipla escolha sobre linguagens e matemática. Na Bahia, por não ter horário de verão, os portões foram fechados às 12 horas (às 13h no horário de Brasília).

Ir bem na redação depende do preparo do estudante, mas algumas regras devem ser seguidas para que ele consiga uma boa nota. O texto deve ter no mínimo oito e no máximo 30 linhas. As redações com sete linhas ou menos receberão nota zero. A estrutura deve ser dissertativo-argumentativa, ou seja, os candidatos devem expor argumentos relacionados ao tema da redação, elaborando-os de forma consistente e coerente.

A proposta de redação do Enem sempre vem acompanhada de textos que podem servir de motivação para que os candidatos elaborem seus próprios texto. No entanto, o estudante não deve se prender às ideias ali apresentadas, copiar trechos ou torná-los parte de sua argumentação. Tais atitudes podem fazer com que o candidato perca pontos na avaliação de competências. Aquele que fizer qualquer brincadeira ou deboche vai tirar zero.

As redações serão avaliadas de acordo com cinco competências: domínio da norma-padrão da língua escrita; compreensão da proposta da redação e aplicação de conceitos de diversas áreas do conhecimento para desenvolver o tema; capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações para defender um ponto de vista; conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação; e elaboração de proposta de intervenção ao problema abordado, respeitando os direitos humanos.

As redações feitas neste domingo pelos candidatos serão corrigidas entre 12 de novembro e 20 de dezembro, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo.

A edição de 2013 do Enem teve número de inscrições recorde: mais de 7,1 milhões de estudantes. As provas estão sendo aplicadas em 1.161 cidades.

A primeira prova incluiu questões de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia) e de ciências da natureza (química, física e biologia).

Os gabaritos dos dois dias de provas serão divulgados até o dia 30, no endereço www.enem.inep.gov.br. O serviço de atendimento ao cidadão funcionará no final de semana das 8h às 20h, pelo telefone 0800-616161.

