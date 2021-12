Internautas usam redes sociais durante prova do Enem

Apesar do Ministério da Educação (MEC) anunciar que iria monitorar as redes sociais e informar que eliminaria do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) os candidatos que postassem durante a aplicação da prova, alguns estudantes ignoraram o alerta. Minutos após o início do primeiro dia do exame, neste sábado, 26, já era possível encontrar imagens do cartão de resposta na internet.

O internauta @danzits desejou boa sorte para ele em seu perfil no Instagram com uma imagem do cartão de resposta. A postagem foi comentada por @ramongspr alertando para a possibilidade de eliminação. Também há uma foto que o internauta sugere que seria da prova.

Esse ano é a terceira vez que saí com o caderno azul kkkkkkk mas de boa, bora fazer entao #enem https://t.co/4TEvtrXIfQ — Felippe Ribeiro ® (@FelippeRibeiroo) October 26, 2013

Muitos internautas repetem a mesma imagem de um possível cartão de respostas, o que sugere que as publicações são uma piada. Mesmo assim, as postagens são criticadas por alguns usuários, que falam da possibilidade de eliminação. A hashtag #enem está entre os assuntos mais comentados no Twitter por soteropolitanos.

diversão de hoje, procurar no instagram as fotos com a tag #enem dos caras que vão servir meu mc nos próximos anos — lucas matos (@lhldm) October 26, 2013

Digitei #enem no insta e fiquei vendo as fotos, to surpreso com a quantidade de gente que vai ser eliminada HAHAHAHA — Lucas Rosa (@lucasdillenburg) October 26, 2013

Joguem #enem no instagram e vejam alguns eliminados kkkkk ó q lindos alguns pic.twitter.com/YR6wW22gJx — Erika (@erikapl) October 26, 2013



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que tenta identificar os candidatos que postaram as fotos. De acordo com o órgão, alguns estudantes já foram identificados. O Inep disse que ainda não tem um levantamento do número de candidatos nessa situação, nem de onde eles faziam a prova. Segundo o órgão, é analisado caso a caso.

De acordo com as regras, não é autorizado uso de eletrônicos durante a prova, nem postagem de fotos do exame. Ao chegar na sala, o aluno recebe um envelope, onde devem guardar aparelhos eletrônicos, como celular e tablet e deixar embaixo da cadeira.

adblock ativo